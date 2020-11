Dalla Croazia – Squadra B con la Turchia? Perisic e Brozovic verso l’undici titolare in Nations League

Tornano le Nazionali, si fermano nuovamente le competizioni per club: tra i giocatori dell’Inter convocati per rappresentare i propri Paesi, ci sono anche Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic con la Croazia. I due nerazzurri potrebbero trovare una maglia da titolare nelle prossime sfide della propria Nazionale.

Secondo quanto riportato da Sportske Novosti, il CT Zlatko Dalic, infatti, proporrà una squadra B per l’amichevole in programma contro la Turchia, concedendo giusto qualche spezzone di gara ai titolari. In questo modo, i giocatori ritenuti più pronti verranno chiamati in causa per le sfide di Nations League contro Portogallo e Svezia: tra di essi dovrebbero esserci anche Perisic e Brozovic.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<