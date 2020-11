TS – Inter, occhi su Malinovskyi: intensificato lo scouting sul trequartista dell’Atalanta

Arrivato nell’estate 2019 dal Genk, Ruslan Malinovskyi ha guadagnato sempre più fiducia da parte di Gian Piero Gasperini nelle gerarchie per la sua Atalanta. Ora, trascorsa quasi una stagione e mezza a Bergamo, dopo 9 reti e 9 assist in 53 presenze ed essersi fatto notare dalle altre big del calcio italiano, l’Inter l’ha messo sulla propria lista della spesa. Lo riporta Tuttosport.

L’ucraino classe 1993, che ha dimostrato un tiro dalla distanza a dir poco micidiale, viene sfruttato con la maglia degli orobici sulla trequarti, laddove può sfruttare nel migliore dei modi anche le sue caratteristiche da dribblatore e finalizzatore. In ottica Inter, dunque, potrebbe essere la soluzione valida per fornire un apporto anche in chiave realizzativa: Piero Ausilio, per questo motivo, ha incrementato l’opera di scouting sul numero 18 dei bergamaschi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<