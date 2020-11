De Boer: “Contro l’Italia ci siamo disposti in maniera tale da limitare Barella”

In vista della sfida in amichevole contro la Spagna, il CT dell’Olanda ed ex allenatore dell’Inter Frank de Boer ha svelato come si schiereranno i suoi contro gli iberici di Luis Enrique. Inoltre, il tecnico degli Oranje è tornato anche sulla sfida all’Italia, dove i suoi hanno cercato di limitare Nicolò Barella.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di de Boer: “Giocheremo di nuovo col 4-3-3. Il 5-3-2 visto con l’Italia aveva a che fare con il modo in cui giocava il nostro avversario, in particolare Nicola Barella, una specie di seconda punta che ha dato tanta profondità. Frenkie de Jong, col vecchio modulo, avrebbe dovuto seguirne i movimenti; ne abbiamo parlato, la scelta di aggiungere un difensore è stata logica. Sono contento che abbia funzionato bene“.

