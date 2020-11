L’agente di Lazaro: “All’Inter ha molti amici, segue sempre le partite. Riscatto? C’è una possibilità”

Valentino Lazaro è stato protagonista indiscusso nell’ultimo turno di Bundesliga nonostante la sconfitta per 4-3 del suo Borussia M’Gladbach contro contro il Bayer Leverkusen. Lo scorpione con cui è andato a rete, infatti, probabilmente è stato fino a questo momento il gol più bello dell’anno, sia per l’altissimo coefficiente di difficoltà che per il grande coraggio a provare una giocata quasi impossibile. Del futuro sul mercato dell’esterno austriaco di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia, ha parlato l’agente Max Hagmayr su calciomercato.it.

IL GOL – “Abbiamo parlato subito dopo la partita come sempre, era contento del suo incredibile gol ma non del risultato. Adesso è tornato in Nazionale dopo l’infortunio muscolare, poi si preparerà per le prossime partite di campionato e Champions”.

BUNDESLIGA – “E’ felice nella squadra di Rose. Il tecnico tedesco lo ha voluto fortemente e con lui Valentino si sente un calciatore importante. Il Borussia è un ottimo club con giocatori di valore, giocano la Champions League che è stato un ‘fattore’ importante anche per noi. Tutto il pacchetto, allenatore, squadra, progetto sono stati i motivi che hanno spinto Lazaro a preferire il M’Gladbach. Possibile acquisto a titolo definitivo? La possibilità c’è sempre, ma ora è troppo presto per prendere una decisione”.

INTER – “Valentino ha ancora tanti amici in nerazzurro e segue le partite in tv. Il campionato italiano è importante, vediamo cosa accadrà in futuro”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<