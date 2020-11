Mercato – Inter, ad un passo il rinnovo di D’Ambrosio: avanti fino al 2022

Era nell’aria e diverrà ufficiale nei prossimi giorni, la notizia del rinnovo del contratto di Danilo D’Ambrosio. Secondo l’indiscrezione di mercato riportata nel pomeriggio da tuttomercatoweb.com, infatti, il difensore campano estenderà il proprio accordo che lo lega ai all’Inter per un’altra stagione, considerata l’imminente scadenza fissata per il giugno 2021. Accordo praticamente raggiunto e firme attese a giorni: una buona notizia per Antonio Conte che considera il calciatore un tassello importante per la sua difesa.

Grazie alle ultime buone prestazioni, esaltate delle numerose reti trovate siglate nell’ultimo periodo, D’Ambrosio è riuscito anche a riconquistare la fiducia del commissario tecnico Roberto Mancini. Il difensore spera infatti di potersi ritagliare un posto nella rosa Azzurra che disputerà la prossima estate gli Europei 2021, probabilmente l’ultima occasione della carriera per poter disputare un torneo internazionale con la maglia della selezione italiana.

