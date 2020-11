Sacchi: “Conte all’Inter ha un progetto a lungo termine, ma alcuni acquisti non li vedo funzionali”

In molti negli ultimi tempi hanno evidenziato un cambio di atteggiamento da parte di Antonio Conte, sia dal punto di vista tattico che anche nel consueto comportamento in panchina. L’allenatore, che nel post partita di Bergamo era stato definito più morbido nell’ultimo periodo rispetto al passato, ha rispedito al mittente le ‘accuse’ ricevute. Il tecnico leccese è infatti convinto che la squadra abbia intrapreso la strada giusta e che presto i frutti di questo duro lavoro verranno raccolti. Sulle pagine del Corriere della Sera, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha cercato di inquadrare questa ‘nuova’ versione mostrata da Conte:

Se l’aspettava un campionato così confuso?

“Non è confuso, per la prima volta in Italia abbiamo un gruppo di strateghi, partendo dal basso della classifica. Lo Spezia non può puntare sul singolo. De Zerbi e Gasperini sono strateghi, Sarri lo era. Conte ha un progetto a lungo termine. La domanda è: ad Antonio hanno preso giocatori funzionali? È come se sceneggiatore e regista avessero in mente un film comico e il produttore portasse grandi attori drammatici”.

La divergenza tra dirigenti e tecnici c’è sempre stata.

“Nel calcio non parliamo mai di funzionalità. Nel ciclismo di un corridore si dice è un velocista, nella boxe un picchiatore, nel calcio è bravo. Che vuol dire? Se sono l’allenatore e ho in mente una squadra di un certo tipo e tu mi dai un giocatore con altre caratteristiche…”.

Conte è diverso. L’Inter un’identità ce l’ha.

“Un grande allenatore. Vive di calcio, ha una certezza: si può sempre fare di più e meglio. Cerca la perfezione, non la raggiungerà. Chiede il massimo, lui lo dà. Credo sia dovuto scendere a compromessi, mi rifiuto di pensare che alcuni giocatori arrivati gli vadano bene. Diceva Churchill: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.

