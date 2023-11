L’Inter non ha dubbi su Darmian: pronto il rinnovo di contratto

Grande sorpresa lo scorso anno, quando cancello il ricordo di Skriniar in poche partite, ora è chiamato a sostituire di nuovo l’infortunio Pavard. La sostanza non cambia: quando c’è bisogno Darmian sa sempre farsi trovare pronto. Ecco perché l’Inter non vuole privarsene.

Lo riporta Tuttosport, che conferma la volontà del club di rinnovare il contratto del difensore attualmente in scadenza a giugno. I nerazzurri, infatti, attiveranno presto la clausola di prolungamento annuale presente nell’attuale accordo con il difensore.

L’opinione di Passione Inter

Trovare un giocatore affidabile come Darmian è difficile. Ed è per questo motivo che l’Inter non vuole privarsi di certo di un elemento come lui, capace di offrire sempre una soluzione di livello a Inzaghi, senza mai lamentarsi della concorrenza di qualcuno più blasonato.