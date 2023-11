Verso Salisburgo-Inter: Inzaghi valuta 5 cambi. C’è Arnautovic?

La gara di Champions League contro il Salisburgo offre all’Inter una grande occasione: qualificarsi agli ottavi di finale con due turni d’anticipo. Inzaghi lo sa ed è già al lavoro per trovare la formazione migliore per affrontare gli austriaci.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro starebbe pensando a un po’ di cambi, viste anche la faticosa gara contro l’Atalanta. I cambi dovrebbero essere 4 o 5: scontata la titolarità di Darmian al posto di Pavard, così come è sicuro il rientro di Bastoni. Probabile anche la partenza dal primo minuto per Carlos Augusto e Frattesi.

Rimane la questione Sanchez: Inzaghi è tentato dal riproporre il cileno al fianco di Lautaro Martinez, come nel match di andata, nel quale è andato a segno. In attacco, inoltre, potrebbe esserci il ritorno di Arnautovic, vicino alla prima convocazione dopo l’infortunio.