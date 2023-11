Zilliacus AVVISA: “Faccio sul serio. Questa settimana l’offerta”

Thomas Zilliacus fa davvero sul serio per l’Inter. Lo ha ribadito lui stesso in un’intervista concessa a la Repubblica, nella quale ha ribadito le sue intenzioni, dopo il post social di stamattina nel quale annunciava un’imminente offerta per il club nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Faccio sul serio. Questa settimana o al massimo la prossima l’attuale proprietà dell’Inter riceverà da me una proposta adeguata per l’acquisto del club. Contatti con Zhang? Ci siamo sentiti qualche mese fa. Da allora parlo con le banche a cui si è affidato. Se l’offerta dovesse essere accettata, sono pronto a partire con la due diligence sul club anche subito”.