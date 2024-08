Darmian inesauribile: torna al gol e segna un nuovo RECORD

Non era tra i protagonisti più attesi e, anzi, la sua presenza contro il Lecce dal primo minuto sembrava non essere scontata, ma ancora una volta Matteo Darmian si è dimostrato uno dei giocatori più affidabili dell’Inter.

Il difensore ha stappato la sfida di San Siro con un colpo di testa ravvicinato che ha messo subito in discesa la gara per l’Inter, facilitando la conquista della prima vittoria stagionale. Una rete importante e storica proprio per lo stesso Darmian.

Infatti, essendo andato a segno dopo soli 4 minuti e 46 secondi, l’esterno ha siglato un nuovo record personale: mai prima d’ora aveva segnato un gol così rapido in Serie A. Darmian, peraltro, non andava a segno dallo scorso 17 marzo, 1-1 contro il Napoli.