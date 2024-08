Calhanoglu totale, regia e tackle preziosi: le PAGELLE

Ritrovato San Siro, Hakan Calhanoglu ha ritrovato casa e contro il Lecce è tornato a dirigere il gioco dell’Inter con grande qualità e sicurezza. Un passo in avanti deciso rispetto alla prova di Marassi contro il Genoa, con la sua prestazione condita anche dalla solita, implacabile realizzazione dal dischetto.

Una prestazione totale, sottolineata anche dalle pagelle dei giornali, tutti concordi nell’evidenziare anche l’ottimo lavoro in fase difensiva, con alcune chiusure importanti. Un Calhanoglu in crescita di condizione, che sembra essere sulla strada per tornare quello della scorsa stagione.

Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Un anno dopo l’altro la litania dal dischetto non cambia: Calha è una sentenza, come le morte e la tasse. Per il resto, regia pregiata e tackle”.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – “Atteso a una reazione dopo la gara di Genova, si fa notare nelle chiusure difensive e torna gradualmente a salire di tono. La strada è quella giusta come nella stagione della seconda stella”.

TUTTOSPORT 6.5 – “Al di là del lavoro in regia e della freddezza sul rigore, va elogiato per le tante chiusure difensive perfette messe insieme nella partita”.