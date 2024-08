VIDEO – Sentenza Calhanoglu: Thuram ESULTA prima del rigore!

Hakan Calhanoglu ha segnato su rigore il gol del 2-0 in Inter-Lecce. Non una novità per il centrocampista turco, arrivato a siglare il 17esimo rigore consecutivo in Serie A. Una sentenza dal dischetto.

Lo devono pensare anche i suoi compagni: sul rigore di ieri sera, infatti, si può vedere come Marcus Thuram alzi le braccia per esultare ancora prima che il compagno di squadra colpisca il pallone dal dischetto.

Questo il video del calcio di rigore di Calhanoglu.