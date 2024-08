Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Lecce 2-0

1 di 6

L’ANALISI DI INTER-LECCE

Inter-Lecce era una partita tutt’altro che banale per i nerazzurri, chiamati a una prova convincente dopo il pari beffardo contro il Genoa. La squadra di Inzaghi ha risposto come sa: due reti, una per tempo, e un controllo sulla gara pressoché totale, nonostante una condizione fisica ancora non al top. Non può essere questa la versione migliore della squadra, ma ci sono già tanti segnali positivi per questa fase iniziale della stagione.

Prima di proiettarci sul big match contro l’Atalanta di venerdì, ultima gara prima della sosta, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria di San Siro.

