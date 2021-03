D’Aversa: “Abbiamo già messo l’Inter in difficoltà, nel calcio nulla è impossibile”

In attesa delle sette partite di questa sera che andranno in scena per il turno infrasettimanale di Serie A della 25esima giornata, per Antonio Conte e Roberto D’Aversa è stata invece giornata di vigilia e conferenze stampa. Parma-Inter, infatti, sarà il posticipo di domani che vedrà le due squadre affrontarsi al Tardini. Proprio l’allenatore della formazione emiliana è intervenuto pochissimi minuti fa nell’appuntamento con i giornalisti, dicendosi abbastanza fiducioso nel match che lo vedrà contro l’amico Conte, nonostante il momento complicato che stanno attraversando i suoi ragazzi in campionato.

Le sue parole riprese da tuttomercatoweb.com: “Laddove si ragiona su quello di scontato a volte il campo dice il contrario. Noi dobbiamo fare una prestazione da 120%, eliminando gli errori che non possiamo permetterci contro la prima in classifica, e magari sperare di trovare un avversario in serata storta. Ma questo dipende soprattutto da noi, potrebbe non bastare ma noi dobbiamo far sì che accada. Lo scorso anno abbiamo messo in difficoltà l’Inter. In questo momento è difficile essere positivi, siamo penultimi e non vinciamo da tanto, ma credo che la fiducia possa portarti a fare un risultato impensabile, nel calcio nulla è impossibile”.

