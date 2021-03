Vidal e Sanchez, Conte li difende: “Arturo generoso, lavora per tornare al top. Alexis? È al meglio”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita contro il Parma, in programma domani sera alle ore 20.45, il tecnico dell’Inter Antonio Conte si è soffermato sul rendimento di diversi singoli. Focus in particolare su alcuni elementi come Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, che di recente hanno sofferto alcune problematiche dal punto di vista fisico.

Le parole su Arturo Vidal: “Da quanto è arrivato ha avuto parecchi problemi, dal polpaccio al ginocchio. Parliamo di un ragazzo generoso che si è sempre messo a disposizione della squadra. Però è anche giusto che lui provi ad arrivare non dico al top, ma almeno all’80% della condizione fisica migliore. Ci sta lavorando: lui è a disposizione, può giocare un minuto, tutta la gara o anche non giocare”.

Su Alexis Sanchez invece: “È nella miglior condizione psicofisica da quando è arrivato all’Inter, dopo essere stato ai margini allo United. C’è voluta pazienza da parte sua e da parte nostra, ma adesso è un giocatore in forma. Vedo sprazzi del vecchio Alexis: sa benissimo che davanti ha due giocatori che stanno facendo bene, ma anche Lukaku e Lautaro sanno che dietro c’è un compagno che preme”.

