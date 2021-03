Parma-Inter, diffidati a riposo in vista dell’Atalanta? Conte stoppa: “Giocano i migliori, no a calcoli stupidi”

Antonio Conte prova a suonare la carica alla sua squadra, ed alla vigilia della partita contro il Parma manda un messaggio all’Inter, che dovrà mantenere alta l’asticella dell’attenzione per confermare quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. La sfida contro i ducali non andrà sottovalutata nonostante la precaria condizione di classifica dei gialloblu, anche perché la formazione di Roberto D’Aversa ha più volte messo i bastoni fra le ruote ai nerazzurri nell’ultimo periodo.

Anche per questo motivo non sarà concesso nessun turno di riposo ai diversi titolari diffidati, scelta che avrebbe il fine di preservare i calciatori in vista della partita con l’Atalanta in programma lunedì prossimo. A rischio ci sono infatti elementi di primissimo piano come Barella, Brozovic, Bastoni e Lukaku.

In conferenza stampa, però, Conte ha affermato: “Per noi la prossima partita è quella più importante della stagione, dovessero arrivare delle ammonizioni giocherà qualcun altro dopo. Non vedo perché fare calcoli stupidi e poi per questo perdere punti per strada”.