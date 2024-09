Frattesi delude a Monza: “Non ha una capacità di Barella”

Dopo lo show in Nazionale con i gol segnati a Francia e Israele, la titolarità di Davide Frattesi a Monza è stata chiesta quasi a furor di popolo. Simone Inzaghi ha effettivamente scelto la mezzala romana, concedendo un turno di riposo a Nicolò Barella che era a sua volta reduce da un intervento al naso.

Tuttavia, la prestazione dell’ex Sassuolo non è stata memorabile (eufemismo), sebbene abbia mantenuto la caratteristica di essere pericoloso negli ultimi 20 metri con movimenti da attaccante. Due chance per lui, una nel primo tempo e una sul finire del match che avrebbe regalato il 2-1 all’Inter: niente da fare. Sul piano della manovra, però, l’Inter ha risentito eccome dell’assenza di Barella.

Di seguito le pagelle di Frattesi a cura dei quotidiani sportivi e di Passione Inter.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – “Non è la sua partita, perché ha molti meno spazi a disposizione in cui infilarsi. Eppure ha sul piede due chance vere, che non chiude bene. Passo indietro”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Ha una chance delle sue nel primo tempo: inserimento e occasione da gol. Poi si vede molto poco, anche perché non è facile inserirsi tra le maglie basse della squadra di Nesta“.

TUTTOSPORT 5 – “Come incursore non si discute, quello che manca è la capacità che ha Barella di legare il gioco: così Asllani si trova una soluzione in meno in mezzo al campo“.

PASSIONE INTER 5 – “Non molto presente nella manovra, ha una buona occasione al volo, con il solito inserimento, ma non trova la porta. Nel secondo tempo sparisce quasi del tutto dal campo, fino ai minuti di recupero, quando spara altissimo da dentro l’area di rigore“.