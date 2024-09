Bergomi: “Ecco qual è il vero problema di Lautaro Martinez”

Il momento di Lautaro Martinez è uno dei temi più dibattuti all’indomani del pareggio fra Monza e Inter all’U-Power Stadium. Il Toro era destinato alla panchina dopo gli impegni con l’Argentina e viste le sfide in arrivo con Manchester City e Milan, ma Simone Inzaghi ha cambiato idea all’ultimo, poco prima gara in Brianza.

L’argentino non ha giocato una buona partita, è stato sostituito al minuto 55 e il suo “zero” alla voce gol segnati in stagione fa rumore. Se n’è parlato anche a Sky Calcio Club ieri sera, dove Beppe Bergomi ha dato la sua chiave di lettura al momento vissuto dal capitano nerazzurro.

“Secondo me il problema di Lautaro è fisico. L’anno scorso anche quando non faceva gol faceva assist ed era a disposizione della squadra. Per me adesso non sta bene fisicamente“.