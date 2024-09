Retroscena Lautaro: “Inzaghi voleva tenerlo in panchina”

Una delle decisioni più discusse prese da Simone Inzaghi ieri per la partita fra Monza e Inter è senz’altro la titolarità concessa a Lautaro Martinez. A giudicare dai rumors settimanali che hanno preceduto la gara, il Toro si sarebbe dovuto accomodare in panchina, considerato il doppio impegno con l’Argentina che lo ha visto partire dal primo minuto sia contro il Cile che contro la Colombia.

Il tecnico piacentino, invece, ha deciso di schierare il capitano nerazzurro dall’inizio al fianco di Marcus Thuram, ma La Gazzetta dello Sport svela un retroscena a riguardo. L’orientamento dello staff tecnico era infatti quello di concedere riposo a Lautaro, sia per gli impegni sostenuti con l’Albiceleste che in proiezione di quelli dell’Inter, attesa dalle sfide con Manchester City e Milan, gare nelle quali il numero 10 ovviamente sarà titolare.

Tuttavia, lo stesso Lautaro avrebbe chiesto a Inzaghi di giocare anche a Monza, spinto dalla voglia di sbloccarsi e trovare il gol. Missione fallita, visto che il Toro ha sciupato un’occasione di testa nel primo tempo ed è stato sostituito da Mehdi Taremi già al 55′.

L’argentino non segna – con la maglia nerazzurra – dallo scorso 10 maggio a Frosinone e quella in Ciociaria è stata l’unica rete dal mese di marzo in poi, anche se in estate si è affermato come protagonista assoluto in Coppa America, chiudendo da capocannoniere e decidendo la finale ai tempi supplementari. Le due super sfide in arrivo possono essere l’occasione per interrompere il digiuno.