Sabatini: “Inter, turnover particolare. E che differenza col Napoli”

Il pareggio dell’Inter a Monza è stato oggetto di discussione nell’ultima puntata di Pressing, dove ci si è concentrati anche sulle scelte di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha fatto ricorso ad alcune rotazioni visti gli impegni imminenti con Manchester City e Milan, ma le risposte ricevute non sono state probabilmente quelle attese. Sulla gestione dell’allenatore e sull’atteggiamento si è espresso così Sandro Sabatini:

“L’Inter ha fatto un turnover un po’ particolare. Inzaghi ha tolto quelli che, escluso Lautaro , sono i tre giocatori migliori della squadra, ovvero Barella, Calhanoglu e Bastoni. E la contemporanea assenza dei primi due a centrocampo si è fatta sentire”.

“A volte si parla dell’atteggiamento, questa è la partita classica in cui bisogna parlare di atteggiamento. Te ne accorgi quando passi dall’intensità, dal furore e dall’atteggiamento – appunto – del Napoli a Cagliari e poi vedi l’Inter. Non è stata presuntuosa? Allora è stata molto leggera, che forse è peggio. Mi è sembrata una di quelle squadre che, con lo scudetto sul petto, pensa ‘figuriamoci se non facciamo un gol al Monza…’“.