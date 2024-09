Zazzaroni netto su Asllani: “È all’Inter da 100 anni”

L’Inter ha disputato contro il Monza la partita meno convincente della sua stagione, rischiando anche di perderla dopo il gol di Dany Mota, cui ha rimediato Denzel Dumfries con una zampata nel finale. Negli studi di Pressing ci si è interrogati sulle ragioni della prestazione incolore nerazzurra e Ivan Zazzaroni si è espresso così:

“Per me non è una questione di assenze, come quelle di Calhanoglu e Barella. Sono giocatori importanti, ma le soluzioni Frattesi e Asllani, dopo 100 anni che è all’Inter, devono essere praticabili. L’Inter è nettamente la squadra più forte, non è un discorso di presunzione, semplicemente si può sbagliare una partita ed è successo a Monza: queste cose nel calcio capitano. È stata la partita meno bella che ha fatto l’Inter nelle prime quattro. Il digiuno di Lautaro? Ma pensate che debba fare 38 gol ogni partita?“.