L’Inter pareggia i conti del suo campionato, ma non nella maniera in cui i tifosi desideravano. Perché applica la media inglese alla perfezione e per una squadra che vuole vincere lo scudetto non può essere un buon ritmo: due vittorie su due in casa, due pareggi su due in trasferta. Nessun dramma, però: siamo all’inizio del torneo, i nerazzurri sono attesi da super sfide ravvicinate con Manchester City e Milan. E anche se volessimo cominciare a guardare la classifica, la vetta dista un solo punto.

C’è materiale però per analizzare quanto successo all’U-Power Stadium e soffermarci sulla gara decisa da Dany Mota e Denzel Dumfries. Nel nostro consueto approfondimento, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato da Monza-Inter 1-1:

