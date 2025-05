De Laurentiis polemico: “Riportiamo Scudetti al Sud”

Dopo la vittoria dello Scudetto con il suo Napoli il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN e non sono mancate le polemiche nelle sue parole. Di seguito il suo commento per questo quarto titolo del club partenopeo:

“Dire 4 è un bel numero e speriamo sia l’inizio di una continuità che dal nord cerchiamo di portare al sud. Non era facile ma quando io ho conosciuto Conte alle Maldive e quando siamo stati a nuotare insieme mi ha colpito la sua mentalità. Volevo portarlo a Napoli già a novembre scorso ma mi ha chiesto di entrare a giugno per fare qualcosa di fantastico. Mai dire mai con gli allenatori, hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna obbligarli anche se ci sono i contratti. Napoli merita rispetto e se uno vuole mettersi a disposizione come lui quest’anno, benvenuto. Mi piacerebbe che lui si mettesse in gioco anche in Champions, ora che l’hanno modificata è ancora più importante. Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale e lo abbiamo portato a questi livelli. Forse la gente se lo dimentica ma ora vedo tanti bambini, che prima non c’erano, che tifano azzurro. Tutti dicono che Napoli sia una città matrigna, io dico che ti sa dare il massimo della vita ma bisogna saperla cogliere e per fortuna i napoletani hanno una mentalità vincente e lo so perché vengo da una famiglia di napoletani. Evviva Napoli e il calcio Napoli”.