Come cambia il futuro di Inzaghi all’Inter senza Scudetto

L’Inter doveva sperare in un miracolo nell’ultima giornata di Serie A, ma non è arrivato. Lo Scudetto del campionato 2024/2025 è andato al Napoli, al termine di un’annata con più di qualche rimpianto per la squadra di Simone Inzaghi.

Quali ripercussioni (se ci saranno) potrebbe avere sul futuro questa delusione è ancora difficile dirlo, anche perché molto passerà inevitabilmente dalla finale di Champions League, contro il Paris Saint-Germain. Dopo la finale di Monaco, l’Inter e Inzaghi dovranno confrontarsi, come confermato da Marotta, e valutare il rinnovo del tecnico, con il contratto in scadenza nel 2026.

Al momento, la volontà di entrambe le parti sembra essere quella di proseguire ancora insieme, vista la grande sintonia sviluppata e la convinzione che il ciclo nerazzurro sia ancora nel pieno del suo sviluppo. Tuttavia, la gara di sabato prossimo potrebbe avere risvolti decisivi in questo senso.

In ballo c’è anche la notizia, rimbalzata negli scorsi giorni, dell’offerta mostruosa dell’Al-Hilal dall’Arabia Saudita, con la possibilità di un addio addirittura il giorno dopo la gara di Monaco. Come raccolto da Passione Inter, su Inzaghi ci sarebbero anche gli occhi della Premier League. Va detto ancora una volta, però, come ad oggi lo stesso tecnico sarebbe il primo a voler rimanere a Milano. Salvo clamorose sorprese.