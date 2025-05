Brutte notizie su mercato Inter, Sky: “Accelerata Juve”

Manca sempre meno all’arrivo della sessione estiva di mercato con l’Inter che ha una lunga lista di obiettivi per i quali vuole provare a chiudere anche prima dell’inizio del Mondiale per Club. C’è un grosso nome nel mirino della dirigenza nerazzurra sul quale però arrivano brutte notizie e aggiornamenti.

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus ha accelerato in queste ultime ore sul fronte Jonathan David. L’attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille e tra un mese sarà svincolato potendo quindi firmare con qualsiasi società lui desidererà dopo le ultime 5 stagione in Francia.

L’Inter è una delle squadre, come il Napoli e altre big straniere, che ha contattato gli agenti di David per provare a raggiungere un accordo. Tuttavia, adesso c’è la Juventus che ha accelerato e pare intenzionata ad esaudire le richieste del talentuoso centravanti classe 2000: la dirigenza nerazzurra è avvisata e dovrà agire di conseguenza.