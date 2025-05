Napoli sul GIOIELLO dell’Inter: “Offerta da 30 milioni”

Il Napoli ha vinto lo Scudetto della stagione di Serie A 2024/2025, arrivando davanti all’Inter solamente per un punto, al termine di un duello in campionato serratissimo. La sfida tra le due squadre, però, potrebbe non essere finita, protraendosi anche sul mercato.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la squadra di De Laurentiis sarebbe pronta a un calciomercato scoppiettante, con anche la volontà di provare a prendere uno dei grandi talenti di proprietà dell’Inter.

Si tratta di Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 piace tanto al Napoli, che sarebbe disposto anche a un’offerta da 25-30 milioni di euro. La proposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma poi la decisione finale spetterebbe all’Inter, che sul giocatore sembra puntare molto.