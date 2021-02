De Siervo: “Gara di Serie A in chiaro? Ci stiamo ragionando”. Poi parla dei diritti tv

Rimane in ballo l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio. Al momento Dazn è in vantaggio su Sky, ma la quadra fra i club non è stata ancora trovata. Di questo ha parlato l’Amministratore Delegato della Lega Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio 2.

Queste le sue dichiarazioni, riprese dall’Ansa: “Per l’assegnazione dei diritti tv siamo a metà del guado. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti”.

“Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità che una partita vada in chiaro, una proposta che sarebbe rivoluzionaria. Sarebbe da inserire nel nuovo pacchetto, probabilmente per una gara del lunedì sera, ma è un tema che va approfondito attentamente”.

