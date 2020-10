De Vrij sul premio come miglior difensore: “Ho vinto rispettando il mio stile, non sarò mai un calciatore duro”

E’ stata assolutamente una stagione impressionante quella disputata da Stefan de Vrij durante la scorsa annata. Il difensore dell’Inter, esaltato dallo schieramento a tre uomini di Antonio Conte che lo ha messo al centro del progetto, si è mostrato a suo agio soprattutto in fase di impostazione, assolvendo spesso compiti tipicamente adatti ad un centrocampista. Il centrale olandese, attualmente impegnato con la propria Nazionale, ha parlato a proposito del premio vinto come miglior difensore in Serie A per lo scorso campionato sulle pagine di Voetbal Primeur.

Queste le sue parole sul successo ottenuto: “E’ la Lega che lo decide, in base al tuo rendimento durante la stagione e alle tue statistiche. Penso che sia un grande onore, una conferma del livello che ho raggiunto in Italia lo scorso anno. Non sarò mai uno stronzo. Non sono mai stato un difensore duro. Per questo mi piace il modo in cui sono stato eletto miglior difensore della Serie A. Ho fatto tutto a modo mio ed è proprio questo che mi dà quel premio in più”.

