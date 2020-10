Verso Inter-Milan, Pioli sorride: 3 big recuperano per il derby

Mancano esattamente dieci giorni al derby della Madonnina che metterà di fronte Inter e Milan a San Siro. I nerazzurri, dopo il pareggio in trasferta sulla Lazio, affronteranno i rossoneri per cercare di operare il sorpasso in classifica dopo l’ottimo inizio di stagione della formazione allenata da Stefano Pioli con tre successi consecutivi. Se Antonio Conte dovrà incrociare le dita e sperare di non ricevere cattive notizie dai calciatori spediti in giro per il mondo nelle rispettive Nazionali, dall’altra c’è chi sta già sorridendo per i tanti recuperi previsti.

Come scritto questa mattina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pioli avrà infatti tutto il tempo a disposizione nei prossimi giorni per recuperare tre elementi chiave all’interno della sua rosa ed arrivare alla vigilia del derby con la squadra quasi al completo. Romagnoli, infatti, ha già ripreso ad allenarsi, mentre Ibrahimovic è asintomatico e si sta tenendo in forma presso il suo appartamento a Milano, in attesa che il tampone dia esito negativo al coronavirus. Anche Rebic, fuori per infortunio da diverso tempo, proverà ad esserci, mentre Leao è da oltre una settimana completamente a disposizione dell’allenatore.

