De Vrij: “Via dall’Inter? Non ci penso finché ho un ruolo importante”

Aveva saltato la prima sosta per le nazionali dopo l’Europeo, ma Stefan De Vrij è tornato nella lista dei convocati dell’Olanda. Una soddisfazione per il difensore centrale dell’Inter, che ha parlato dal ritiro degli Oranje ai microfoni di Voetbalzone. Nel corso dell’intervista, si è soffermato anche sull‘inizio di stagione con i nerazzurri e sul suo futuro, con il suo attuale contratto in scadenza nel 2025.

Queste le sue parole:

INIZIO DI STAGIONE – “Sono andato in vacanza al termine gli Europei, quindi sono arrivato all’Inter tardi. Poi mi sono anche infortunato ed è arrivata la sosta per le Nazionali. Dopo quella pausa ho giocato la prima partita, dopo che non avevo giocato nessun minuto per due mesi. Devi rtrovare il tuo ritmo. Poi sono stato titolare di nuovo e sono subentrato due volte. Vedremo come sarà dopo questa sosta. Ora sono perfettamente in forma, ma non ho ancora trovato molto il ritmo di gara”.

FUTURO – “Finché continuo ad avere un ruolo importante, mi diverto moltissimo all’Inter. Parliamo di un top club che punta a vincere dei trofei. I tifosi del Feyenoord vorrebbero un mio ritorno? Non posso ancora dire se sia un’opzzione, ma mia moglie, per esempio, non è olandese. Quindi vivere nei Paesi Bassi è particolare, con il tempo e tutto il resto. Non dico che preferirei restare in Italia, ma ci sono tante cose da tenere in considerazione in una scelta del genere. Ho ancora un contratto con l’Inter e aspetterò cosa succederà dopo, non ci penso ancora in questo momento. Sono concentrato sull’Inter”.