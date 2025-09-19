Decollo in Serie A e Champions: Chivu sceglie QUESTE mosse

La vittoria sul campo dell’Ajax ha ridato quell’ottimismo che era necessario per far proseguire nel modo corretto il nuovo progetto dell’Inter targata Cristian Chivu. Ora il compito del tecnico rumeno sarà quello di rialzare la squadra con una vittoria anche in Serie A visto che sono arrivati appena 3 punti nelle prime 3 giornate.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calendario e la profondità della rosa saranno due fattori su cui l’Inter e il suo allenatore vogliono puntare per raccogliere tanti punti nelle prossime settimane, in entrambe le competizioni. Le prossime avversarie dei nerazzurri sono infatti delle squadre alla portata e si vuole fare un filotto.

Le prossime 4 partite dell’Inter tra Serie A e Champions League permettono ai tifosi nerazzurri di poter sperare in un bottino pieno: Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga (UCL) e Cremonese l’obiettivo è rialzarsi in campionato e volare in Europa. Per farlo Chivu può contare anche su delle risorse poco utilizzate fin qui come J. Martinez e Sucic.