Il Supercomputer prevede le prime 8 in Champions League
La previsione sul posizionamento dell'Inter
L’avvio positivo dell’Inter in Champions League può far ben sperare i tifosi nerazzurri visto che il calendario prevede ancora alcune sfide abbordabili prima di un finale davvero difficile con tante sfide complicate con avversarie di alto livello.
Dopo il primo turno della competizioni europea, l’algoritmo del Supercomputer di Opta ha proposta una nuova previsione su quali squadre abbiano più chance di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ovvero posizionandosi nei primi 8 posti della classifica.
L’Inter mantiene una certa fiducia secondo queste previsioni dell’algoritmo visto che viene posizionata proprio all’ottavo posto e quindi direttamente agli ottavi di finale con un’aspettativa di 14,07 punti davanti al Tottenham nono e al Chelsea decimo.
Per la squadra di Chivu viene poi anche indicata una probabilità del 3,23% di prendersi il primo posto in classifica in Champions League. Si tratta di un dato inferiore rispetto alle 7 che la precedono in questa ipotetica graduatoria. Di seguito la classifica completa prevista da Opta: