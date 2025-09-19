Chi è Marinelli, l’arbitro di Inter-Sassuolo: manca un rigore

L’Inter ha allontanato le polemiche, nate dopo le ultime due sconfitte in campionato, andando a vincere in Champions League sul campo dell’Ajax. Ora però per la squadra di Chivu è tempo di tornare a pensare alla Serie A e a cercare di rialzarsi in classifica visto che dopo tre turni sono appena 3 i punti in classifica.

Nella quarta giornata si gioca Inter-Sassuolo e l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per questo turno. A dirigere il match di San Siro sarà Livio Marinelli, l’arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Rossi mentre il quarto uomo sarà Perri. Al VAR ci saranno invece Pezzuto e il suo assistente Chiffi.

I precedenti di Marinelli con l’Inter sono piuttosto buoni per la formazione nerazzurra visto che in 7 gare sono arrivate ben 5 vittorie e sole 2 sconfitte. Il fischietto della sezione di Tivoli viene però ricordato anche per un errore grossolano nella passata stagione quando non fischiò un rigore all’Inter per fallo mano di Baschirotto nella sfida col Lecce.