Pio Esposito-Napoli: a sorpresa SPUNTA una grossa offerta

L’uomo del momento in casa Inter è Francesco Pio Esposito che nel giro di due settimane ha ottenuto la prima convocazione (con esordio) in Nazionale maggiore, il debutto in Serie A e poi anche la prima gara giocata in Champions League con la maglia dell’Inter che lo ha fatto crescere, fornendo un’ottima prova contro l’Ajax.

In estate si era parlato molto dell’interessamento del Napoli di Antonio Conte sul centravanti classe 2005 di proprietà dell’Inter e l’edizione odierna di Libero svela un dettaglio sull’offerta che De Laurentiis avrebbe presentato a Marotta per il cartellino di Esposito. Si tratta di 40 milioni, una cifra alta per un talento che però fin lì aveva giocato solo in Serie B ma che i nerazzurri hanno subito declinato:

“Pio è il perfetto centravanti che deve favorire gli inserimenti delle mezzali, motivo per cui Conte l’aveva richiesto come sostituto ideale di Lukaku nel suo Napoli, ancor più di Hojlund. E De Laurentiis era d’accordo, considerando l’offerta da oltre 40 milioni paventata all’Inter. Ma è anche perfetto, Esposito, per giocare in coppia con un altro centravanti”.