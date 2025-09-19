L’Inter ha scelto il portiere del futuro: è sfida col Milan

In queste prime settimane di Serie A per l’Inter sono già arrivati due passi falsi contro Udinese e Juventus che hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme sulla tenuta della squadra di Cristian Chivu, soprattutto sulla fase difensiva. A finire sul banco degli imputati dopo il derby d’Italia perso, è stato soprattutto il portiere Yann Sommer.

Per via di alcuni errori l’estremo difensore svizzero ha ricevuto diverse critiche ma si è poi già ripreso in Champions League contro l’Ajax. Tuttavia, il numero uno nerazzurro a dicembre compirà 37 anni e per questo motivo l’Inter tiene già sotto osservazione alcuni portieri giovani per il futuro della prima squadra.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è iniziato un duello di mercato tra Inter e Milan per il portiere del futuro, visto che entrambe cercano un profilo giovane. Il primo nome sulla lista dei due club milanesi è Elia Caprile del Cagliari. La scorsa estate la società sarda chiedeva 20 milioni per il suo portiere classe 2001 e ora il suo valore sembra destinato a crescere.