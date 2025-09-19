Chivu sorride verso il Sassuolo: 2 giocatori tornano SUBITO

Domenica sera torna in campo l’Inter che sfida il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. In seguito al sorriso ritrovato grazie al bel successo ottenuto in Champions League sul campo dell’Ajax, l’imperativo in casa nerazzurra è adesso quello di ottenere tre punti anche in campionato per rialzarsi dopo le due sconfitte con Udinese e Juventus.

Per farlo sarà fondamentale riuscire a gestire al meglio le energie e le fatiche del gruppo squadra con il tecnico Cristian Chivu che però può essere felice se osserva la situazione della sua infermeria. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi tornano ad allenarsi in gruppo due giocatori preziosi.

Si tratta di Matteo Darmian e di Lautaro Martinez, ovvero due elementi della rosa dell’Inter che sono rimasti fuori dalla trasferta di Amsterdam. Il capitano argentino si è seduto in panchina per restare col gruppo ma era ko a causa di problemi alla schiena. Tuttavia, adesso sono entrambi sulla via del recupero e volano verso una convocazione per la sfida al Sassuolo.