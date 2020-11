Deeney: “Lo United che si sbarazza di Lukaku è strano: si capisce quanto sia forte”

Intervenuto a Talk Sport, Troy Deeney, centravanti del Watford, ha parlato del suo collega in maglia Inter Romelu Lukaku. Il numero 9 degli Hornets ha elogiato le qualità del centravanti belga, che nella sfida contro l’Inghilterra ha sfoderato una prestazione da capogiro.

Ecco, quindi, le parole del centravanti del Watford: “È stato molto bravo e ho sempre pensato fosse strano vedere il Manchester United sbarazzarsi di lui. Forse volevano un giocatore completo, perché il suo record di gol non era così male, ad essere onesti. Da quando è in Italia ha migliorato tatticamente il suo gioco. Lukaku è sempre stato una ‘bestia’ fin da quando aveva sedici anni, tutti dicevano ‘guardate che talento’. Tant’è che i gol sono lì da vedere. In partita si capisce quanto è forte, sa giocare per la squadra e ha fatto anche un assist contro l’Inghilterra“.

