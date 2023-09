Verso il Derby di Milano, Inzaghi ne recupera due

Non appena i nazionali rientreranno ad Appiano, l’Inter comincerà la preparazione per del Derby di Milano. Domani pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti con i ritorni di Dumfries, De Vrij e Asllani. La buona notizia per Simone Inzaghi è che Francesco Acerbi e Stefano Sensi sono totalmente recuperati e saranno a disposizione. Probabile uno spezzone di gara per il centrale di difesa. Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani: Sanchez, Lautaro e Cuadrado. Il cileno e il colombiano giocheranno da avversari, mentre il Toro affronterà la Bolivia.

L’opinione di Passione Inter

La notizia per Simone Inzaghi è ottima: avrà tutta la squadra a disposizione, sperando che nelle prossime gare non ci siano problemi come ce ne sono stati per Olivier Giroud. Nelle prime 3 giornate il tecnico nerazzurro ha schierato sempre la stessa formazione che salvo sorprese dovrebbe essere confermata contro il Milan. Con la differenza rispetto alle prime gare che avrà molta più scelta dalla panchina: sempre una cosa positiva quando si deve affrontare un big match.