Dalla Macedonia, Inter e Napoli al lavoro per un maxi scambio

In Macedonia non si parla solamente del pareggio nella sfida contro l’Italia. La testata Sport1.mk ha infatti lanciato la notizia, non confermata, di un possibile arrivo di Eljif Elmas all’Inter. I nerazzurri starebbero lavorando a uno scambio che vedrebbe Stefano Sensi finire al Napoli, alla corte di Rudi Garcia.

Una conferma della notizia è arrivata dalla cronaca della sfida della Nazionale sul sito di Repubblica che dice: “I tre calciatori più europei, Bardhi, Elmas e Miovski (colpo di testa in tuffo), hanno tentato di allarmare Donnarumma. Ma il fantasista del Napoli, che la stampa locale dà per oggetto a gennaio della trattativa con l’Inter, sembrava per assenza di appoggio dai compagni impossibilitato a colpire”

L’opinione di Passione Inter

Al momento questa notizia va presa con le pinze. Ciò che è sicuro è che nessuno dei due giocatori è titolare nella propria squadra e potrebbe essere aperto ad una nuova esperienza. Nel caso di Sensi, le sue condizioni fisiche non hanno rassicurato l’Inter che ha deciso di acquistare anche Davy Klaassen per coprirsi. Il centrocampista italiano è rimasto dal momento che è saltata la trattativa con Lazar Samardzic. Elmas è un altro centrocampista con molta qualità, in grado di coprire più ruoli nel Napoli di Spalletti e sarebbe un upgrade per i nerazzurri, con la situazione Mkhitaryan da valutare. Resta da vedere la volontà del Napoli di privarsi del giocatore.