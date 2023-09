Da Maignan a Giroud, la situazione in casa Milan

Se da una parte del Naviglio Simone Inzaghi può sorridere per il rientro in gruppo di Stefano Sensi e Francesco Acerbi, dall’altra Pioli è meno sereno. Durante la sosta per le Nazionali il primo a infortunarsi è stato Giroud, uscito alla mezzora per una distorsione alla caviglia, costretto a lasciare il posto a Thuram che ha trovato il primo gol in Nazionale.

Successivamente anche da Maignan e Theo Hernandez non sono arrivate buone notizie: nessun allarme, ma i due non si sono allenati. Il portiere ha fatto un po’ di scarico in palestra mentre il terzino ha riposato per smaltire una botta. L’ultimo caso invece è quello di Kalulu. Andrea Longoni sul proprio profilo Twitter ha infatti rivelato: “Nei giorni scorsi problemi a Milanello anche per Kalulu. Derby a rischio, si cerca di recuperarlo per sabato. Se non ce la farà, maglia a Simon Kjaer”.