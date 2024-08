De Zerbi lancia Carboni: “Pronto per essere un giocatore importante”

Assente nell’esordio stagionale contro il Brest, Valentin Carboni dovrebbe tornare a disposizione di Roberto De Zerbi. Lo ha affermato in conferenza stampa proprio l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, alla vigilia della sfida con il Reims, spendendo parole di grande stima per l’attaccante di proprietà dell’Inter.

Queste le sue parole:

“Domani dovrebbe andare in panchina, ieri si è allenato per la prima volta. Mentalmente e fisicamente è pronto per essere un giocatore importante”