Non solo Palacios: Inter pronta alla PROSSIMA mossa di mercato

A poco meno di una settimana dalla fine del calciomercato, l’Inter è ormai vicina a chiudere l’operazione per l’acquisto di Tomas Palacios, che andrà a occupare il posto di vice-Bastoni, completando il reparto difensivo a disposizione di Inzaghi. Ma potrebbe non essere finita qui.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, una volta arrivato l’ok definitivo per il difensore argentino, che dovrebbe sbarcare a Milano in settimana, la dirigenza nerazzurra è pronta subito a fiondarsi sulla prossima mossa di mercato.

Si tratta della cessione di Joaquin Correa. L’Inter sta cercando da tempo di vendere il Tucu e questi ultimi scampoli di mercato saranno decisivi per trovare una nuova destinazione.

L’opinione di Passione Inter

L’addio libererebbe spazio in attacco per un’eventuale nuovo colpo offensivo in extremis, regalando così a Inzaghi la quinta punta desiderata. Uno scenario che, però, non sembra essere così semplice e che potrebbe effettivamente diventare più concreto solo in caso di un’occasione davvero irrinunciabile.