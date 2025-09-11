Di Canio: “C’è una cosa che nessuno dice su Chivu”

Intervistato nelle scorse ore sulle pagine de La Stampa, Paolo Di Canio ha espresso le sue prime impressioni sull’Inter di Cristian Chivu dopo le prime due giornate di campionato. L’ex attaccante si è detto incuriosito rispetto alle idee del tecnico rumeno, rimettendo ora le responsabilità soprattutto ai calciatori che dovranno assimilare nel minor tempo possibile i nuovi concetti.

Queste le parole di Di Canio: “Chivu sta cambiando più di quanto non si dica, chiede più verticalizzazioni e fa bene: ha gente che può correre e attaccare la profondità. Ora serve la disponibilità dei giocatori. C’è chi dice che manca ancora qualcosa, ma alla fine ha preso giocatori in tutti i ruoli, Diouf e Sucic sono giovani ma con esperienze internazionali, Pio Esposito – che è una bestia – e Bonny sono attaccanti veri, Akanji era la miglior soluzione disponibile per il dopo Pavard”.