Clamoroso Inter: “Xavi valutato per la panchina”

Nuovi retroscena di calciomercato che riguardano l’Inter e che risalgono a pochi mesi fa. A riportare l’incredibile tentativo fatto dai nerazzurri è stato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giornalista, infatti, ha raccontato dei contatti avuti ad inizio dello scorso giugno tra la società interista e un candidato a sorpresa per la panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Xavi, tecnico ex Barcellona attualmente libero sul mercato.

Queste le parole: “Quando l’Inter si è messa a cercare sul mercato il profilo migliore per sostituire Simone Inzaghi, sono stati proposti tanti nomi e che l’Inter ha valutato. Chivu era il primissimo nome di questa lista che si è accorciata rapidamente. Fabregas era più che apprezzato ed è stato un obiettivo concreto, ma oltre a loro due c’era anche un altro nome che è stato approcciato dall’Inter. Soprattutto da una parte della società, un profilo spagnolo che intrigava abbastanza qualcuno all’interno del club era quello di Xavi, ex allenatore del Barcellona. E’ stato proposto e valutato, poi l’Inter ha deciso di andare su un nome che conoscesse la casa nerazzurra, ma sicuramente ha avuto in lista anche Xavi”.