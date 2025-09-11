Addio per una cifra MONSTRE: così può lasciare l’Inter

Il campo sta per tornare al centro dei pensieri dell’Inter, con la supersfida contro la Juventus alle porte. Tuttavia, in casa nerazzurra l’incrocio con i bianconeri può avere anche importanti risvolti in chiave mercato, soprattutto nei prossimi mesi.

L’Inter, infatti, è interessata a ingaggiare a parametro zero Dusan Vlahovic. Il serbo non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus e, pertanto, sarebbero già partiti i primi sondaggio per un suo approdo a Milano.

Come raccontato da Tuttosport, Vlahovic accetterebbe di ridursi lo stipendio, ma visti gli investimenti fatti dall’Inter in attacco, puntando su Bonny ed Esposito, al momento l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe sbloccarsi solo con una cessione.

Per il quotidiano torinese, l’indiziato principale sarebbe Marcus Thuram, nel cui contratto sarebbe presente una clausola da 85 milioni di euro. Una cifra monstre, ma alla portata dei club di Premier League o di realtà come il Paris Saint-Germain, già in passato associato al futuro dell’attaccante francese.