Chivu deve risolvere questi DUE ballottaggi per Juve-Inter

Si avvicina il giorno del Derby d’Italia. Juve-Inter andrà in scena sabato 13 settembre alle 18 e sarà la prima gara dei nerazzurri dopo la brutta sconfitta con l’Udinese e la sosta per le nazionali. Cristian Chivu ha bisogno di risposte immediate da tutto il gruppo.

Il tecnico è al lavoro in questi giorni per preparare al meglio la gara dell’Allianz Arena. Il modulo dovrebbe essere il collaudato 3-5-2 già visto in queste prime uscite, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Al tecnico interista, però, sarebbero rimasti ancora due ballottaggi da risolvere.

Il primo riguarda l’esordio di Manuel Akanji. Lo svizzero è in corsa per una maglia da titolare con Yann Bisseck, in difficoltà nell’ultima gara, ma maggiormente inserito nei meccanismi difensivi dell’Inter. L’altro dubbio riguarda chi schierare a centrocampo tra Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan. Chivu potrebbe preferire l’esperienza dell’armeno, rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta.