Di Gennaro: “All’Inter servono innesti, soprattutto in difesa. Skriniar? È tra i più forti in circolazione”

L’Inter si prepara per il secondo impegno stagionale, dopo la vittoria all’esordio in campionato contro la Fiorentina. Oltre alle notizie di campo, però, è sempre il mercato a tenere banco e per Antonio Conte ci sono ancora diverse situazioni da risolvere. Di tutto questo ha parlato Antonio Di Gennaro, ex calciatore raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Dovrà allargare di sicuro la rosa, non so se Kolarov può giocare nei tre dietro. Lo ha fatto alla Roma, ma in situazioni di emergenza. Skriniar? Credo che andrà via. Per questo dovrà fare qualche innesto, ma di spessore perché lo slovacco è un giocatore importante. Forse vogliono venderlo per arrivare a Kantè. Per me resta uno dei difensori più forti in circolazione, ma a tre ha trovato difficoltà, come Godin. Per Conte, Kantè sarebbe il vero acquisto per cambiare gli equilibri ed essere la favorita per lo Scudetto. Però ci vogliono i soldi veri e per questo serve un’uscita importante. Il Tottenham offre 30 milioni? Non li accetta, ma una cifra del genere è stata esborsata per Thiago Alcantara. Certe cifre ora circolano difficilmente. Non si arriverà più a cifre esorbitanti, quindi dovranno abbassare le pretese”.

