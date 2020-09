Mercato – Su Pinamonti piomba lo Spezia: contatti avviati con l’Inter e con Raiola

Il mercato dell’Inter è ancora in evoluzione. Marotta è al lavoro per risolvere ancora alcune questioni che riguardano praticamente tutti i reparti di gioco e i nomi in ballo sono diversi. Per quanto riguarda le uscite, c’è il nome di Andrea Pinamonti che piace a diverse squadre e potrebbe essere ceduto in prestito. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, lo Spezia avrebbe avviato i contatti con i nerazzurri e con il suo procuratore Mino Raiola.

Il centravanti classe ’99 è il primo nome in cima alla lista del club ligure, che cerca un attaccante da affiancare al bulgaro Galabinov. Tuttavia, la sua partenza è legata al possibile arrivo a Milano di Gervinho, che nelle ultime ore ha preso quota in viale della Liberazione in ottica quarta punta. Lo Spezia spera, con Pinamonti primo obiettivo per il reparto avanzato.

