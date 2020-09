Serie A, 2^ giornata: nel posticipo il Bologna batte il Parma. Risultati e classifica

La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo tra Bologna e Parma: il derby emiliano è stato vinto dai padroni di casa con il punteggio di 4-1. I rossoblu muovano la loro classifica, mentre i rivali rimangono ancora a quota zero. La doppietta di Soriano e il sigillo di Skov Olsen spianano la strada all’undici di Mihajlovic che non viene impensierito dal gol della bandiera di Hernani e anzi dilaga in pieno recupero con Palacio. Di seguito i risultati e la classifica aggiornati:

2^ GIORNATA: Torino-Atalanta 2-4; Cagliari-Lazio 0-2; Sampdoria-Benevento 2-3; Inter-Fiorentina 4-3; Spezia-Sassuolo 1-4; Hellas Verona-Udinese 1-0; Crotone-Milan 0-2; Napoli-Genoa 6-0; Roma-Juventus 2-2; Bologna-Parma 4-1.

CLASSIFICA: Napoli 6, Hellas Verona 6, Milan 6, Sassuolo 4, Juventus 4, Atalanta 3*, Lazio 3*, Inter 3*, Benevento 3*, Fiorentina 3, Genoa 3, Bologna 3, Roma 1, Cagliari 1, Udinese 0*, Parma 0, Torino 0, Spezia 0*, Sampdoria 0, Crotone 0.

