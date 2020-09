Pedullà – Napoli-Vecino, affare in standby. L’Inter non concede il prestito: la situazione

Il mercato dell’Inter è molto vivo. Oltre alle varie situazioni in entrata, ci sono ancora le uscite da definire per i nerazzurri. In particolare, per il centrocampo è molto caldo il nome di Matias Vecino, su cui ha messo gli occhi il Napoli da diverse settimane. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarebbe un rallentamento sulla trattativa e i motivi sono diversi.

Il club di Suning, infatti, non avrebbe intenzione di cederlo in prestito al momento. Le priorità in viale della Liberazione sono altre e non c’è nessuna intenzione di fare dei ‘regali’ ad altre squadre. L’affare potrebbe tornare in voga a gennaio, quando l’uruguaiano avrà recuperato al meglio dal suo infortunio e rientrato a pieno regime nei ritmi del campionato.

